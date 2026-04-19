قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب والتعدي عليه داخل غرفتها وتصويره عاريًا، لجلسة 4 مايو.

ودفع دفاع المتهمة بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة لنظر الدعوى، وطلب إحالتها لنيابة شمال الجيزة لإعادة التحقيق في الدعوى.

وكانت النيابة العامة، أحالت المنتجة سارة خليفة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا في منزلها.

وجاء في التحقيات، أنه تبين بعد فحص الهاتف المحمول الذهبي اللون الخاص بالمنتجة سارة خليفة عن وجود عدة مقاطع داخل تطبيق للاحتفاظ بالصور والمقاطع، أظهرت مشاهد اعتداءات على شخص داخل غرفة نوم بمنزل المتهمة وتصويره عاريًا، بالإضافة إلى إصابته بجروح متفرقة وظهوره ملطخًا بالدماء.