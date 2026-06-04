إعلان

منها الدرهم الإماراتي.. انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الخميس

كتب : آية محمد

12:43 م 04/06/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.75 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.08 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 135.2 جنيه للشراء، بتراجع 44 قرشًا، و 137.62 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.14 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.23 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردني: 72.2 جنيه للشراء، و73.29 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 163.89 جنيه للشراء، بتراجع 61 قرشًا، و169.07 جنيه للبيع، بتراجع 64 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدينار الكويتي الدينار الأردني سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد مد التسجيل.. قائمة التخصصات الأكثر احتياجًا بحركة نيابات الأطباء 2026
أخبار مصر

بعد مد التسجيل.. قائمة التخصصات الأكثر احتياجًا بحركة نيابات الأطباء 2026
أكثر من 1000 ملصق على جسدها.. مؤثرة برازيلية تثير الجدل قبل كأس العالم
رياضة عربية وعالمية

أكثر من 1000 ملصق على جسدها.. مؤثرة برازيلية تثير الجدل قبل كأس العالم
كيف صمد الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية؟ نائب محافظ المركزي يجيب
أخبار البنوك

كيف صمد الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية؟ نائب محافظ المركزي يجيب
سقوط أفريقي ومحلي.. كشف حساب توروب مع الأهلي بعد نهاية مشواره
رياضة محلية

سقوط أفريقي ومحلي.. كشف حساب توروب مع الأهلي بعد نهاية مشواره
انتخابات ريال مدريد تشتعل.. مورينيو في مواجهة حلم هالاند
رياضة عربية وعالمية

انتخابات ريال مدريد تشتعل.. مورينيو في مواجهة حلم هالاند

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع مدارس القاهرة