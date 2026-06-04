انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.75 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.08 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 135.2 جنيه للشراء، بتراجع 44 قرشًا، و 137.62 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.14 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.23 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردني: 72.2 جنيه للشراء، و73.29 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 163.89 جنيه للشراء، بتراجع 61 قرشًا، و169.07 جنيه للبيع، بتراجع 64 قرشًا.