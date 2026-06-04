أمرت نيابة السلام، بإجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة ميكروباص انقلبت على الطريق الدائري بمنطقة السلام، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا، لبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمها.

وكلفت النيابة، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تفاصيل حادث دائري السلام

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بالسلام، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالسلام، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا.

رفع آثار الحادث

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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