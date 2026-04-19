بعد إحالته للمفتي مرتين..17 يونيو الحكم على قاتل "أطفال اللبيني"

حددت محكمة جنايات مستأنف الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، جلسة 17 يونيو المقبل. لورود رد مفتي الجمهورية على قرار إحالة أوراق المتهم بقتل "أطفال اللبيني".

ترأس هيئة الدائرة المستشار أحمد محمد جميل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان فرج و أسامة السكري و طارق الحديني وسكرتارية محمود متولي.

وأدانت المحكمة في جلسة 27 يناير الماضي، المتهم بقتل "أطفال اللبيني" (مصطفي وسيف وجني) و والدتهم "زيزي" بالإعدام شنقًا بعد أن أبدي مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 50416 لسنة 2025 جنايات الهرم والمقيدة رقم 2964 لسنة 2025، أن المتهم "أحمد.م" صاحب محل طيور وادوية بيطرية، قتل عمدا المجني عليها "ز" ع سبق الاصرار بان بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو أجلاً بعد أن أوعز له شيطانه الخلاص منها بسبب تحديدها له بكشف أمر علاقتهما.

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهم أعد لها للمجني عليه مشروب - عصير مانجو " دس به مادة فوسفيد الزنك (سم فأر )، و مركبات فسفورية (مبيدات حشرية)، بالإضافة إلى كتارا " مواد التخدير " وعقار الكوتيابكس وقدمه لها قاصدًا من ذلك قتلها فحدثت بها الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.



وتابعت النيابة أن المتهم قتل عمدًا المجني عليهم "مصطفى و سيف الدين وجني" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلهم بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو أجلاً فبعد أن نجح في مخططه الاجرامي الذي بدء بإزهاق روح المجني عليها والدته : سولت له نفسه التخلص من الأطفال لكونه معدوم الإرادة فأعد لهم مشروب " عصير مانجو " دس به مادة مركبات فسفورية " مبيدات حشرية " بالإضافة إلى كتالار مواد التخدير " وعقار الكوتيابكس.

وأشارت النيابة في تحقيقات الدعوى إلى أن المتهم اصطحب المجني عليه الطفل الأصغر "مصطفى" إلى المصرف المائي وألقاه بالمياه قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به إسفكسيا الغرق.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام "سعيد ا"، في تزوير في محرر رسمي هو دفتر استقبال مستشفى القصر العيني عن يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025. بالمسلسل (59) حال تحرير الموظف المختص بوظيفته بأن مثل أمامه وتسمى بإسم مغاير لاسمه الحقيقي وهو" علي محمد" فقام محرره بإثباته وذلك تسهيلا لهروبه من واقعة إزهاق روح المجني عليها "زيزي م".

