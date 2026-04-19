بدأت القصة بمقطع فيديو قصير انتشر بسرعة على مواقع التواصل، لكن ما بدا خلافًا عابرًا على مكان انتظار سيارة، كشف عن مخالفة واضحة استدعت تدخل الأجهزة الأمنية بشكل حاسم

فيديو محل القليوبية

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر شخص من مالك أحد المحال التجارية لوضعه بعض الإشغالات أمام محله ومنعه من إيقاف سيارته أمامه بالقليوبية.

"ركنة" وراء فيديو القليوبية

بالفحص أمكن تحديد مالك المحل المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها) وبسؤاله أقر بوضعه بعض الإشغالات أمام المحل الخاص به لمنع توقف السيارات أمامه.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة وإزالة الإشغالات.

