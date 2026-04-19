حقيقة وفاة ضياء العوضي

كتب : مصراوي

05:52 م 19/04/2026 تعديل في 06:39 م

ضياء العوضي

قال مصطفى مجدي، محامي الطبيب ضياء العوضي، إن ما أثير عن وفاته "غير صحيح".

وأضاف "مجدي" لمصراوي، أنه جرى التواصل مع الجهات المعنية وتم التأكد من وجوده على قيد الحياة، وأنه متواجد في أحد الجهات الرسمية في دولة الإمارات وفق رواية أحد أصدقائه.

بدوره، قال مصدر بنقابة الأطباء، إنه لم يصل للنقابة أي أمر بخصوص وفاة "العوضي".

كما ذكرت مديرة أعمال الدكتور ضياء العوضي أن أنباء وفاته غير مؤكدة حتى الآن، مضيفة أن الدكتور متغيب منذ أسبوع، وتليفوناته مغلقة، ولا نعرف عنه أي شيء منذ يوم 12 أبريل الجاري.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي
بين الحرب والتضخم.. حكايات المصريين مع الغلاء اليومي
اقتصاد

بين الحرب والتضخم.. حكايات المصريين مع الغلاء اليومي
"اختفاء غامض" لضياء العوضي.. 3 مصادر تكشف حقيقة وفاته
أخبار مصر

"اختفاء غامض" لضياء العوضي.. 3 مصادر تكشف حقيقة وفاته
وفاة والد الفنانة منة شلبي
زووم

وفاة والد الفنانة منة شلبي
لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
علاقات

لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة

