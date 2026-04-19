حقيقة وفاة ضياء العوضي

قال مصطفى مجدي، محامي الطبيب ضياء العوضي، إن ما أثير عن وفاته "غير صحيح".

وأضاف "مجدي" لمصراوي، أنه جرى التواصل مع الجهات المعنية وتم التأكد من وجوده على قيد الحياة، وأنه متواجد في أحد الجهات الرسمية في دولة الإمارات وفق رواية أحد أصدقائه.

بدوره، قال مصدر بنقابة الأطباء، إنه لم يصل للنقابة أي أمر بخصوص وفاة "العوضي".

كما ذكرت مديرة أعمال الدكتور ضياء العوضي أن أنباء وفاته غير مؤكدة حتى الآن، مضيفة أن الدكتور متغيب منذ أسبوع، وتليفوناته مغلقة، ولا نعرف عنه أي شيء منذ يوم 12 أبريل الجاري.