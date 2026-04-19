حكم قضائي ضد موظف أمن بتهمة هتك عرض تلاميذ مدرسة بالمقطم
كتب : أحمد عادل
05:51 م 19/04/2026
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة موظف أمن بالسجن 7 سنوات في اتهامه بهتك عرض 3 تلاميذ داخل مدرسة بالمقطم.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الأول "مدرس" من الاتهامات المنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أحالت فرد أمن ومدرس للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة لاتهامهما بهتك عرض 3 تلاميذ داخل مدرسة بالمقطم.
ونسبت النيابة العامة، للمتهمين تهمة التعدي على 3 تلاميذ داخل المدرسة، بأن هتكوا عرضهم مستغلين براءتهم وحداثة سنهم داخل أسوار المدرسة.