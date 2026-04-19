في زمن أصبحت فيه المشاهدات هدفًا للبعض بأي وسيلة، تحركت الأجهزة الأمنية لوضع حد لمحتوى اعتُبر متجاوزًا، بعدما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

رصد فيديو بلوجر الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وتبين أن لديه معلومات جنائية سابقة.

أدلة رقمية على بلوجر الإسكندرية



عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على مقاطع وأدلة تؤكد نشاطه، ما عزز من الاتهامات الموجهة إليه.

بمواجهته، أقر المتهم بقيامه بنشر تلك المقاطع؛ بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلالها.

اقرأ أيضا:

