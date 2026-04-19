سقوط صانع محتوى في قبضة مباحث الآداب بسبب فيديو بالإسكندرية

كتب : مصراوي

06:36 م 19/04/2026

فيديو يقود مباحث الآداب للإيقاع ببلوجر الإسكندرية

في زمن أصبحت فيه المشاهدات هدفًا للبعض بأي وسيلة، تحركت الأجهزة الأمنية لوضع حد لمحتوى اعتُبر متجاوزًا، بعدما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

رصد فيديو بلوجر الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وتبين أن لديه معلومات جنائية سابقة.

أدلة رقمية على بلوجر الإسكندرية


عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على مقاطع وأدلة تؤكد نشاطه، ما عزز من الاتهامات الموجهة إليه.

بمواجهته، أقر المتهم بقيامه بنشر تلك المقاطع؛ بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلالها.

الإسكندرية فيديو مباحث الآداب

مسؤول سابق بالكهرباء يكشف: هل ترفع الواجهات الزجاجية استهلاك الكهرباء؟
إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي
حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
وفاة والد الفنانة منة شلبي
