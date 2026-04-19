تأجيل محاكمة المتهم بقتل "عروس المنوفية" إلى جلسة 15 مايو

كتب : أحمد الباهي

05:49 م 19/04/2026

عروس المنوفية المقىتولة

قررت محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الأحد، تأجيل النطق بالحكم في قضية مقتل كريمة، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس المنوفية"، إلى جلسة 15 مايو المقبل، وذلك لاستكمال نظر القضية والفصل فيها.

جلسات المحاكمة

جاء قرار التأجيل عقب جلسات المحاكمة التي شهدت استعراض أوراق القضية وسماع المرافعات، حيث حددت المحكمة موعدًا جديدًا للنطق بالحكم النهائي في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.

ترقب الحكم

سادت حالة من الترقب بين أسرة المجني عليها خلال الجلسات، انتظارًا لصدور الحكم، وسط مطالبات بتحقيق العدالة والقصاص للضحية، بعد شهور من التحقيقات والإجراءات القانونية.

الاتهامات

تواجه النيابة العامة الزوج تهمة قتل زوجته داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، على خلفية خلافات بينهما، إذ كشفت التحقيقات تعرض المجني عليها لاعتداء أسفر عن وفاتها.

خلفية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى مطلع ديسمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على سيدة متوفاة داخل منزلها بقرية ميت برة، وبها آثار اعتداء، ما أثار شبهة جنائية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، واستجوبت الزوج، قبل أن تقرر حبسه على ذمة القضية، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.

انتظار الحسم

تستكمل المحكمة نظر القضية في جلسة 15 مايو، للنطق بالحكم، وسط متابعة واسعة من الأهالي، انتظارًا لحسم القضية بشكل نهائي.

المتهم بقتل عروس المنوفية المنوفية جنايات شبين الكوم عروس المنوفية

