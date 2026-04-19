جيش الاحتلال: إصابة 37 عسكريا إسرائيلي في جنوب لبنان

كتب : وكالات

05:43 م 19/04/2026

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 37 عسكريا إسرئيلي في جنوب لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال جيش الاحتلال، في بيان اليوم الأحد، إنه أصيب 690 عسكريا منهم 42 في حالة خطيرة و96 متوسطة منذ بداية العملية العسكرية في لبنان.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي ، إن جيش الاحتلال ينتشر على خط الدفاع في جنوب لبنان.
وأضاف أدرعي في منشور على منصة "أكس"، "في هذه الأيام خمس فرق عسكري إلى جانب القوات البحرية سلاح متزامن جنوب خط الدفاع في جنوب لبنان لتدمير البنى التابعة تابع لحزب الله في المنطقة".

