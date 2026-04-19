حجز دعوى تعويض ميار الببلاوي بـ5.7 مليون جنيه ضد محمد أبو بكر للحكم

كتب : أحمد عادل

01:25 م 19/04/2026

قضية السب والقذف بين ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، حجز نظر دعوى التعويض المقامة من دفاع الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، على خلفية إدانته في قضية سب وقذف، وذلك لجلسة 26 أبريل الجاري، للنطق بالحكم.

وكان المحامي عبد الله منصور قد أقام دعوى تعويض ضد الشيخ محمد أبو بكر، عقب صدور حكم بإدانته بسب وقذف موكلته، مطالبًا بتعويض مدني قدره 5.7 مليون جنيه.

وفي وقت سابق، كانت محكمة النقض قد رفضت الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كل منهما 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف متبادل، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

اقرأ أيضا:

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

ميار الببلاوي محمد أبو بكر المحكمة الاقتصادية

أحدث الموضوعات

ستريت جورنال: قرارات ترامب ومنشوراته حول إيران مرتجلة وصرخ لساعات بعد إسقاط
شئون عربية و دولية

ستريت جورنال: قرارات ترامب ومنشوراته حول إيران مرتجلة وصرخ لساعات بعد إسقاط
"احتفظ بالسيولة".. نصائح نجيب ساويرس للمستثمرين: احذروا من زيادة مخاطر
اقتصاد

"احتفظ بالسيولة".. نصائح نجيب ساويرس للمستثمرين: احذروا من زيادة مخاطر
كرمها مهرجان هوليوود للفيلم العربي.. النجوم يهنئون ريهام عبدالغفور
زووم

كرمها مهرجان هوليوود للفيلم العربي.. النجوم يهنئون ريهام عبدالغفور

بسبب الموبايل.. كيف أنهى زوج حياة عروسه في شهر العسل بكفر الشيخ؟
شئون عربية و دولية

بسبب الموبايل.. كيف أنهى زوج حياة عروسه في شهر العسل بكفر الشيخ؟
لأول مرة منذ 13 عامًا.. مصر و9 دول تُعلّق على اتفاق الميزانية الموحدة لليبيا
شئون عربية و دولية

لأول مرة منذ 13 عامًا.. مصر و9 دول تُعلّق على اتفاق الميزانية الموحدة لليبيا

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)