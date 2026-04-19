قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، حجز نظر دعوى التعويض المقامة من دفاع الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، على خلفية إدانته في قضية سب وقذف، وذلك لجلسة 26 أبريل الجاري، للنطق بالحكم.

حجز قضية تعويض ميار الببلاوي ضد محمد أبو بكر

وكان المحامي عبد الله منصور قد أقام دعوى تعويض ضد الشيخ محمد أبو بكر، عقب صدور حكم بإدانته بسب وقذف موكلته، مطالبًا بتعويض مدني قدره 5.7 مليون جنيه.

وفي وقت سابق، كانت محكمة النقض قد رفضت الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كل منهما 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف متبادل، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

