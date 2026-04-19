صديق هاني شاكر يبكي: صلى الفجر على السرير وقام بالتسبيح قبل انتكاسته

كتب : سهيلة أسامة

01:42 م 19/04/2026 تعديل في 02:03 م

المطرب هاني شاكر

كشف أحمد عيسى، صديق الفنان هاني شاكر، تفاصيل تطورات حالته الصحية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المعروض على قناة MBC مصر.

وقال أحمد عيسى: "أنا بشهد شهادة لوجه الله فيما قيل عن الطب المصري، المستشفى اللي كان فيها هاني قبل ما يسافر باريس، أنا حضرت اجتماع مع طاقم الدكاترة بالكامل في باريس، وكان فيه تأكيد إن الإجراءات اللي اتعملت في مصر كانت سليمة مليون في المية، ومفيش أي حاجة تانية كانت ممكن تتعمل غير كده".

تفاصيل اللحظات التي سبقت انتكاسة هاني شاكر الصحية

وأضاف: "هاني اتعمله تدخل جراحي في مصر وكان ناجح جدًا، وبعدها سافر لإعادة التأهيل في الخارج، لكن حصلت انتكاسة مفاجئة غير مبررة طبيًا بعد ما بدأ يتحسن".
وتابع باكيًا: "هاني قبل الانتكاسة الأخيرة صلى الفجر وهو على السرير، وكان في وجود زوج دينا الله يرحمها، وقام بالتسبيح مع ممدوح، وطلب كوباية مية وبعدها حصلت الأزمة ودخل العناية المركزة مرة تانية".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا بشهد شهادة حق، والمستشفى قامت بواجبها كامل، وباعتراف الأطباء الفرنسيين، وربنا يشفيه ويقومه بالسلامة".

نادية مصطفى تتحدث عن حالة هاني شاكر الصحية

وكانت المطربة نادية مصطفى قالت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أمس السبت 18 أبريل، إن هاني سافر بغرض تأهيل العضلات التي ضعفت من فترة وجوده في العناية المركزة، مضيفة "كان ابتدى يتحسن بعد الإجراءات اللي تمت ليه، فاق وخرج، وحصلتله انتكاسة، وحالته حاليا تحت الملاحظة ودقيقة".

