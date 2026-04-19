بسبب الميراث.. معركة بـ "الشوم" بين 7 أشخاص من عائلة واحدة في الدقهلية

كتب : علاء عمران

02:28 م 19/04/2026 تعديل في 02:37 م

معركة بـ "الشوم" بين 7 أشخاص من عائلة واحدة في الد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص وأبنائهم بالتهجم على مسكن آخر والتعدي عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بمحافظة الدقهلية.

إصابات وضبط جميع الأطراف في الدقهلية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بوقوع مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول يضم (مصاب بجرح في الرأس)، وشقيقه (له معلومات جنائية)، ونجله، بينما يضم الطرف الثاني عم القائم على النشر (مصاب بجرح في الرأس) وثلاثة من أبنائه، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

الداخلية تكشف تفاصيل اشتباك عائلي بسبب الميراث

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات على الميراث، حيث قام الطرفان بالتعدي على بعضهما باستخدام عصي خشبية، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

خلاف عائلي يتحول إلى مشاجرة وإصابات بالدقهلية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وأقروا بالتخلص من الأدوات المستخدمة في الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

