قلق في قحافة.. انهيار جزئي لمنزل من 3 طوابق بالفيوم

كتب : حسين فتحي

02:36 م 19/04/2026 تعديل في 02:39 م

شهدت منطقة قحافة بمدينة الفيوم حالة من القلق بين الأهالي، عقب وقوع انهيار جزئي داخل منزل أحد المواطنين، بالقرب من مسجد الصعايدة، ما أثار حالة من الذعر وسط سكان المنطقة.

تفاصيل البلاغ والتحرك الأمني

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، يفيد بحدوث انهيار جزئي بعقار مكون من ثلاثة طوابق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تحت إشراف قيادات الإدارة، حيث تم فرض طوق أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

حجم الانهيار

وتبين من المعاينة الأولية أن الانهيار شمل سقف الطابق الثاني، وتحديدًا منطقة الصالة والمطبخ ومدخل السلم، ما تسبب في تضرر أجزاء من الهيكل الداخلي للعقار، دون انهيار كامل للبناء.

الدفع بسيارات الإسعاف وتأمين الموقع

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتين إلى موقع الحادث كإجراء احترازي، تحسبًا لأي تطورات، بينما واصلت قوات الحماية المدنية أعمال الفحص ورفع أي أنقاض محتملة.

لا إصابات بشرية

وأكدت التحريات التي أجراها رئيس مباحث قسم الفيوم "أول" عدم وجود أي إصابات بشرية جراء الحادث، وهو ما خفف من حالة القلق التي سادت بين الأهالي.

إجراءات عاجلة من الجهات المختصة

وتم إخطار مجلس مدينة الفيوم ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار والمنطقة المحيطة به، واتخاذ الإجراءات الهندسية والقانونية اللازمة لضمان سلامة المباني المجاورة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة بندر الفيوم التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الانهيار ومدى سلامة العقار.

