إعلان

"أشهد أنك أديت الأمانة"..طفل يبهر الزوار بسلامه على النبي

كتب : محمد قادوس

02:38 م 19/04/2026

المسجد النبوي الشريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لطفل يمني خلال زيارته المسجد النبوي، حيث ظهر وهو يلقي السلام على النبي ﷺ بكلمات ملؤها الخشوع والمحبة، قائلًا:" السلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، أشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة، وجاهدت في الله حقَّ جهادِه، أسأل الله أن تكون شفيعي يوم القيامة".

وأظهر الفيديو والده وهو يحمله على كتفيه داخل أروقة المسجد، مستحضرًا معاني الأدب والتوقير، ما دفع كثيرين للإشادة بحسن تربيته وتمكنه من التعبير بهذه الطريقة المؤثرة رغم صغر سنه.

اقرأ ايضًا:

المسجد النبوي السلام على النبي المدينة المنورة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

