تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لطفل يمني خلال زيارته المسجد النبوي، حيث ظهر وهو يلقي السلام على النبي ﷺ بكلمات ملؤها الخشوع والمحبة، قائلًا:" السلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، أشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة، وجاهدت في الله حقَّ جهادِه، أسأل الله أن تكون شفيعي يوم القيامة".

وأظهر الفيديو والده وهو يحمله على كتفيه داخل أروقة المسجد، مستحضرًا معاني الأدب والتوقير، ما دفع كثيرين للإشادة بحسن تربيته وتمكنه من التعبير بهذه الطريقة المؤثرة رغم صغر سنه.

