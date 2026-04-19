ضبط 12 ألف عبوة سجائر مهربة بحوزة عاطل في مطروح

كتب : علاء عمران

12:18 م 19/04/2026

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل بمحافظة مطروح، لقيامه بالاتجار في السجائر المهربة ومجهولة المصدر، من خلال تجميعها وحجبها عن التداول، وبيعها بأسعار أعلى من السعر المقرر.

وكشفت التحريات أن المتهم، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، كان يمارس نشاطًا غير مشروع بهدف تحقيق أرباح غير قانونية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 12 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

