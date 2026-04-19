تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل بمحافظة مطروح، لقيامه بالاتجار في السجائر المهربة ومجهولة المصدر، من خلال تجميعها وحجبها عن التداول، وبيعها بأسعار أعلى من السعر المقرر.

ضبط 12 ألف عبوة سجائر مهربة بحوزة عاطل في مطروح

وكشفت التحريات أن المتهم، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، كان يمارس نشاطًا غير مشروع بهدف تحقيق أرباح غير قانونية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 12 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر.

الإتجار في السجائر المهربة

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.