خلال 24 ساعة.. المرور يضبط 105 آلاف مخالفة و46 حالة تعاطٍ بين السائقين

كتب : علاء عمران

12:02 م 19/04/2026 تعديل في 12:03 م

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 105697 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.كما تم فحص 1433 سائقًا، حيث تبين إيجابية 46 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، جرى ضبط 628 مخالفة مرورية متنوعة، فضلًا عن فحص 165 سائقًا، ثبت تعاطي 8 منهم للمواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما القوانين واللوائح المرورية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانضباط، والحد من المخالفات، وتعزيز السلامة على الطرق.

فيديو قد يعجبك



