واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

105697 مخالفة مرورية ونتائج تحليل تكشف متعاطين

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 105697 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.كما تم فحص 1433 سائقًا، حيث تبين إيجابية 46 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، جرى ضبط 628 مخالفة مرورية متنوعة، فضلًا عن فحص 165 سائقًا، ثبت تعاطي 8 منهم للمواد المخدرة.

مخالفات بالجملة وضبط سائقين متعاطين للمخدرات

كما أسفرت الحملات عن ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما القوانين واللوائح المرورية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانضباط، والحد من المخالفات، وتعزيز السلامة على الطرق.

