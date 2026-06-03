إعلان

قبل امتحانات الشهادة الإعدادية.. نصائح مهمة للطلاب وأولياء الأمور والمراقبين

كتب : أحمد الجندي

11:40 م 03/06/2026

داليا الحزاوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مجموعة من الرسائل المهمة للطلاب وأولياء الأمور والمراقبين بالتزامن مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدة أهمية الاستعداد الجيد نفسيًا وذهنيًا لتحقيق أفضل النتائج.

وأكدت الحزاوي أن على الطلاب التحلي بالثقة في النفس والابتعاد عن القلق والتوتر، مع الاعتماد على المذاكرة والاجتهاد وعدم اللجوء إلى الغش مهما كانت الظروف، مشددة على ضرورة عدم اصطحاب الهاتف المحمول إلى اللجنة حتى وإن كان مغلقًا لتجنب التعرض للعقوبات المقررة.

ونصحت الطلاب بالحصول على قسط كافٍ من النوم قبل الامتحان، وتناول وجبة إفطار خفيفة، والتوجه إلى اللجنة مبكرًا، مع قراءة الأسئلة بهدوء وتنظيم الوقت وعدم التوقف طويلًا أمام الأسئلة الصعبة، وترك وقت كافٍ لمراجعة الإجابات قبل تسليم ورقة الامتحان.

ودعت أولياء الأمور إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبنائهم خلال فترة الامتحانات، وتوفير بيئة هادئة للمذاكرة، والابتعاد عن التوبيخ أو المقارنات مع الآخرين، مع الاهتمام بالتغذية السليمة والنوم المنتظم، وعدم مراجعة إجابات الامتحان مع الأبناء بعد خروجهم من اللجان حتى لا يزداد شعورهم بالتوتر.

وفي رسالتها إلى المراقبين، شددت على أهمية توفير أجواء هادئة ومنظمة داخل اللجان، والتعامل مع الطلاب بصورة إيجابية، مع الالتزام الكامل بتطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات ومنع أي محاولات للغش حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت أن تحقيق الانضباط داخل اللجان يمثل الضمان الأساسي لحماية حقوق الطلاب المجتهدين، مشيرة إلى أن التساهل مع الغش يضر بالطالب على المدى البعيد ويؤثر سلبًا على قيم الاعتماد على النفس والاجتهاد.

واختتمت داليا الحزاوي بتمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن الامتحانات تأتي وفق ضوابط تضمن وضوح الأسئلة وارتباطها بالمناهج الدراسية ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وتدرج مستويات الصعوبة بما يحقق العدالة في التقييم.

اقرأ أيضًا:

قبل عقده غداً.. ننشر مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026

قبل عقده غداً.. نماذج امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

داليا الحزاوي الشهادة الإعدادية أولياء الأمور امتحانات الشهادة الإعدادية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

شروط إعادة بطاقات التموين الموقوفة بسبب ممارسة الكهرباء (مستند)
أخبار مصر

شروط إعادة بطاقات التموين الموقوفة بسبب ممارسة الكهرباء (مستند)
"حسبي الله ونعم الوكيل".. كهربا يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي السابق
رياضة محلية

"حسبي الله ونعم الوكيل".. كهربا يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي السابق
فيديوهات خادشة وإشارات مخلة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
حوادث وقضايا

فيديوهات خادشة وإشارات مخلة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
ممنوع المحمول.. تعليم القاهرة تحذر طلاب الشهادة الإعدادية قبل دخول اللجان
مدارس

ممنوع المحمول.. تعليم القاهرة تحذر طلاب الشهادة الإعدادية قبل دخول اللجان
36 مباراة ولقب وحيد.. ماذا قدم ييس توروب مع الأهلي بعد اقتراب رحيله؟
رياضة محلية

36 مباراة ولقب وحيد.. ماذا قدم ييس توروب مع الأهلي بعد اقتراب رحيله؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان