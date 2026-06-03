وجهت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مجموعة من الرسائل المهمة للطلاب وأولياء الأمور والمراقبين بالتزامن مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدة أهمية الاستعداد الجيد نفسيًا وذهنيًا لتحقيق أفضل النتائج.

وأكدت الحزاوي أن على الطلاب التحلي بالثقة في النفس والابتعاد عن القلق والتوتر، مع الاعتماد على المذاكرة والاجتهاد وعدم اللجوء إلى الغش مهما كانت الظروف، مشددة على ضرورة عدم اصطحاب الهاتف المحمول إلى اللجنة حتى وإن كان مغلقًا لتجنب التعرض للعقوبات المقررة.

ونصحت الطلاب بالحصول على قسط كافٍ من النوم قبل الامتحان، وتناول وجبة إفطار خفيفة، والتوجه إلى اللجنة مبكرًا، مع قراءة الأسئلة بهدوء وتنظيم الوقت وعدم التوقف طويلًا أمام الأسئلة الصعبة، وترك وقت كافٍ لمراجعة الإجابات قبل تسليم ورقة الامتحان.

ودعت أولياء الأمور إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبنائهم خلال فترة الامتحانات، وتوفير بيئة هادئة للمذاكرة، والابتعاد عن التوبيخ أو المقارنات مع الآخرين، مع الاهتمام بالتغذية السليمة والنوم المنتظم، وعدم مراجعة إجابات الامتحان مع الأبناء بعد خروجهم من اللجان حتى لا يزداد شعورهم بالتوتر.

وفي رسالتها إلى المراقبين، شددت على أهمية توفير أجواء هادئة ومنظمة داخل اللجان، والتعامل مع الطلاب بصورة إيجابية، مع الالتزام الكامل بتطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات ومنع أي محاولات للغش حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت أن تحقيق الانضباط داخل اللجان يمثل الضمان الأساسي لحماية حقوق الطلاب المجتهدين، مشيرة إلى أن التساهل مع الغش يضر بالطالب على المدى البعيد ويؤثر سلبًا على قيم الاعتماد على النفس والاجتهاد.

واختتمت داليا الحزاوي بتمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن الامتحانات تأتي وفق ضوابط تضمن وضوح الأسئلة وارتباطها بالمناهج الدراسية ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وتدرج مستويات الصعوبة بما يحقق العدالة في التقييم.



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