كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات القبض على نجلها وتلفيق قضية اتجار في المواد المخدرة له، إلى جانب زعمها تلفيق قضية مماثلة لها أثناء زيارتها له داخل محبسه بمحافظة البحيرة.

ضبط سيدة بحوزته مخدرات أثناء زيارة ابنها في محبسه

بالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن الواقعة تعود إلى أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2025، تم ضبط نجل السيدة القائمة على النشر (عاطل – له معلومات جنائية) وبحوزته كمية من المواد المخدرة بالإضافة إلى بندقية خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه، وصدر بحقه حكم قضائي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

ضبط الأم أثناء زيارة السجن

وفي سياق متصل، بتاريخ 10 أكتوبر 2025، تم ضبط والدة المتهم أثناء زيارتها له داخل محبسه، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتها أقرت بحيازتها المواد المخدرة بهدف إدخالها لنجلها.

وتم عرضها على النيابة العامة في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إجراءات ضد الادعاء الكاذب

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيدة القائمة على النشر، على خلفية نشرها ادعاءات غير صحيحة بشأن الواقعة.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين