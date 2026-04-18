بعد ادعاء تلفيق قضايا.. ضبط سيدة بحوزتها مخدرات أثناء زيارة ابنها في محبسه

كتب : سامح غيث

06:49 م 18/04/2026

ضبط سيدة بحوزتها مخدرات أثناء زيارة ابنها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات القبض على نجلها وتلفيق قضية اتجار في المواد المخدرة له، إلى جانب زعمها تلفيق قضية مماثلة لها أثناء زيارتها له داخل محبسه بمحافظة البحيرة.

بالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن الواقعة تعود إلى أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2025، تم ضبط نجل السيدة القائمة على النشر (عاطل – له معلومات جنائية) وبحوزته كمية من المواد المخدرة بالإضافة إلى بندقية خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه، وصدر بحقه حكم قضائي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وفي سياق متصل، بتاريخ 10 أكتوبر 2025، تم ضبط والدة المتهم أثناء زيارتها له داخل محبسه، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتها أقرت بحيازتها المواد المخدرة بهدف إدخالها لنجلها.

وتم عرضها على النيابة العامة في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيدة القائمة على النشر، على خلفية نشرها ادعاءات غير صحيحة بشأن الواقعة.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا
"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)
ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي
نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟