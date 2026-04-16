تستمع محكمة جنح الدقي بالجيزة إلى مرافعات دفاع 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في واقعة اتهامهم بالتسبب في إصابة 78 مريضًا بعاهات مستديمة في العين (فقدان البصر) جراء عمليات إزالة مياه بيضاء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العمى الجماعي".

وترافع المستشار سليم أبو الخير، دفاع المتهمة (مشرفة التمريض)، أمام هيئة المحكمة، ودفع بعدم مسؤولية جهاز الفاكو عن الإصابات محل الاتهام، وانتفاء خطأ المتهمة الرابعة في إحداث إصابات الضحايا، وانعدام علاقة السببية في إحداث الضرر للمجني عليهم، وقصور تقرير الطب الشرعي لعدم تحديده المسؤولية ومقدار الخطأ لكل متهم وعلاقة الخطأ بالإصابات التي حدثت.

وطلب الدفاع الحاضر تشكيل لجنة من كلية الطب جامعة القاهرة (قسم الرمد والطب الشرعي) لتحديد سبب الإصابات والأضرار التي أصابت المجني عليهم، في ضوء إجراء 1300 عملية باستخدام هذا الجهاز، وأن نسبة من أصيبوا لا تتجاوز 5% فقط.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 6222 لسنة 2025 والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، أن المتهمين "ط.م"، و"ه.ع"، و"م.ث"، و"ح.م"، و"ح.م"، و"م.ع"، و"س.ع"، و"ح.م"، و"م.ط" مدير مستشفى أكتوبر، تسببوا عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا، وكان ذلك عن إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه الأصول الوظيفية عليهم، وما أسفر عنه حدوث عاهة مستديمة متمثلة في فقدان حاسة البصر، على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي وعلى النحو بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التي باشرها المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المرضى تعرضوا لعدوى شديدة داخل العين، ما أدى إلى التهابات حادة وتدهور في الإبصار، وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.

وتابعت النيابة أن التقارير الفنية الخاصة بالطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية أكدت وجود إهمال جسيم وقصور في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، فضلًا عن وجود مخالفات في استخدام أدوات التعقيم وعدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية، ما تسبب في انتشار العدوى بين المرضى الذين كانوا يخضعون لعمليات إزالة المياه البيضاء داخل المستشفى.

وأوضحت النيابة أن المتهمين (5 أطباء من بينهم مدير مستشفى 6 أكتوبر ومشرف و4 ممرضات) لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الأساسية، كالإبلاغ عن حالات العدوى وتعقيم الأدوات بين العمليات، وهو ما تسبب في انتشار العدوى وإصابة المرضى بفقدان البصر.