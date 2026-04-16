كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالمقامرة على مبالغ مالية باستخدام عملة معدنية بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم شخصان و3 طلاب، مقيمون بدائرة مركز شرطة أطفيح، حيث أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط المتهم بنشر فيديو المقامرة بعملة معدنية في أطفيح

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو، وهو عامل مقيم بذات الدائرة.

اعترافات المتهم بنشر فيديو المقامرة بعملة معدنية

وبمواجهته اعترف بقيامه بتصوير ونشر الفيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.