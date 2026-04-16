التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي

كتب : أحمد عادل

03:39 م 16/04/2026 تعديل في 03:49 م

طفل رضيع

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة خطف سيدة لطفلة رضيعة من والدتها داخل مستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة، مفاجأة حول سبب ارتكاب المتهمة جريمتها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة كانت حاملًا وتعرضت للإجهاض، وخشيت إخبار زوجها حتى لا يقوم بتطليقها، فقررت خطف الطفلة من المستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمةبمنطقة التجمع عقب تتبع خط سيرها، وذلك بجهود البحث تحت إشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء وائل غانم مدير المباحث الجنائية، بمشاركة فرق البحث الجنائي التي ضمت المقدم عيد توفيق رئيس مباحث الجمالية، والمقدم عبد المنعم صادق رئيس مباحث باب الشعرية، والمقدم عمر حمودة رئيس مباحث الظاهر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة استقلت أكثر من سيارة لتضليل الأجهزة الأمنية، لكن أمكن تحديد خط سيرها بالتقنيات الحديثة وضبطها.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على المتهمة باختطاف طفلة من مستشفى الحسين الجامعى، وإعادة الرضيعة إلى أسرتها.

تفاصيل اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين


بدأت القصة بعد ساعات قليلة من ولادة الطفلة، حيث تم تسليمها إلى والدتها عقب التأكد من استقرار حالتها الصحية، وبحسب رواية مصادر بالمستشفى وأقوال الأم، كانت الأخيرة في حالة إرهاق شديد بعد الولادة، ما دفعها للاستعانة بسيدة منتقبة كانت تتواجد معها داخل الغرفة، وعرضت عليها المساعدة في حمل الطفلة.

وفي لحظة غفلة، استغلت السيدة حالة الأم، وقامت بمغافلتها أثناء النوم، لتختطف الرضيعة وتغادر المكان دون أن يلاحظها أحد، رغم وجود الجدة التي تركت الطفلة أيضًا معها لفترة قصيرة.

تحريات وفحص واقعة اختطاف رضيعة

وكشفت التحريات الأولية وكواليس الواقعة وهي أن الأم التي كانت لا تزال تعاني من آلام ما بعد الولادة، قد تسلمت طفلتها من الممرضات وهي بحالة صحية جيدة، وبسبب شعورها بالإرهاق الشديد، طلبت من سيدة (منتقبة) كانت تتواجد معها في نفس الغرفة أن تحمل عنها الطفلة حتى تستطيع النوم قليلاً، خوفاً من أن تتقلب على الرضيعة أثناء نومها.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن جدة الطفلة غادرت الغرفة أيضا لشراء بعض المستلزمات، تاركة الرضيعة في أمانة السيدة المجهولة، وهو ما استغلته الأخيرة لتلوذ بالفرار بالطفلة دون أن يلحظها أحد.

