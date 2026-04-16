أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل اتصاله مع الرئيس اللبناني جوزاف عون.

وأكدت القناة الإسرائيلية، في تقرير اليوم الخميس، أن ترامب تحدث مع نتنياهو مرة على الأقل خلال آخر 24 ساعة قبل الاتصال بالرئيس اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن عون أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي.

وخلال الاتصال، جدد عون شكره للرئيس الأمريكي بسبب الجهود التي يبذلها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية: "إن عون تمنى من ترامب استمرار جهوده لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن".

ومن جانبه، أكد ترامب دعمه لنظيره اللبناني، مشدد على التزامه بتلبية طلب لبنان بوقف إطلاق النار في أسرع وقت.