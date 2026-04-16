القبض على صانعي محتوى في البحيرة

في سباق محموم وراء المشاهدات، تحول التريند إلى فخٍ أسقط صانعي محتوى في قبضة القانون، بعد أن تجاوزت مقاطعهم كل الخطوط الحمراء.



رصد نشاط صناع محتوى في البحيرة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعى محتوى بالبحيرة مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن التلفظ بألفاظ خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

ضبط صانعي المحتوى في البحيرة



بتقنين الإجراءات ألقت الشرطة القبض على المتهمين وتبين أن لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد على نشاطهما الإجرامى.

اعترافات صانعي محتوى في البحيرة

وبمواجهتهما اعترفا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعىح لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

