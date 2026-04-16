القبض على المتهمة باختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي

كتب : محمد الصاوي

02:18 م 16/04/2026 تعديل في 02:36 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على المتهمة باختطاف طفلة من مستشفى الحسين الجامعى، وإعادة الرضيعة إلى أسرتها.

بدأت القصة بعد ساعات قليلة من ولادة الطفلة، حيث تم تسليمها إلى والدتها عقب التأكد من استقرار حالتها الصحية، وبحسب رواية مصادر بالمستشفى وأقوال الأم، كانت الأخيرة في حالة إرهاق شديد بعد الولادة، ما دفعها للاستعانة بسيدة منتقبة كانت تتواجد معها داخل الغرفة، وعرضت عليها المساعدة في حمل الطفلة.

وفي لحظة غفلة، استغلت السيدة حالة الأم، وقامت بمغافلتها أثناء النوم، لتختطف الرضيعة وتغادر المكان دون أن يلاحظها أحد، رغم وجود الجدة التي تركت الطفلة أيضًا معها لفترة قصيرة.

وكشفت التحريات الأولية وكواليس الواقعة وهي أن الأم التي كانت لا تزال تعاني من آلام ما بعد الولادة، قد تسلمت طفلتها من الممرضات وهي بحالة صحية جيدة، وبسبب شعورها بالإرهاق الشديد، طلبت من سيدة (منتقبة) كانت تتواجد معها في نفس الغرفة أن تحمل عنها الطفلة حتى تستطيع النوم قليلاً، خوفاً من أن تتقلب على الرضيعة أثناء نومها.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن جدة الطفلة غادرت الغرفة أيضا لشراء بعض المستلزمات، تاركة الرضيعة في أمانة السيدة المجهولة، وهو ما استغلته الأخيرة لتلوذ بالفرار بالطفلة دون أن يلحظها أحد.

