حبس متسول تعدى على سيدة بالسب والتلويح لها بإشارات خادشة داخل "ميني باص" بالقاهرة

كتب : أحمد عادل

11:33 ص 16/04/2026

حبس- تعبرية

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس المتهم بسب سيدة والتلويح لها بإشارات خادشة للحياء العام داخل سيارة أجرة "ميني باص"، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء أثناء استقلالهما سيارة "ميني باص" بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك عقب اعتراضها على قيامه بأعمال التسول.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة المطرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرارات من النيابة في واقعة اختطاف رضيعة داخل مستشفى الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

قرارات من النيابة في واقعة اختطاف رضيعة داخل مستشفى الحسين الجامعي

حدث بالفن | ظهور جريء لـ أحمد الفيشاوي ورسالة من طليقة أحمد مكي
زووم

حدث بالفن | ظهور جريء لـ أحمد الفيشاوي ورسالة من طليقة أحمد مكي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-4: مكاسب مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-4: مكاسب مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
كيف تساعد المكسرات في خفض الكوليسترول؟.. إليك الإجابة
نصائح طبية

كيف تساعد المكسرات في خفض الكوليسترول؟.. إليك الإجابة
سعر الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أخبار

المزيد

إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل أعلى مستوي تاريخي متخطيا 51 ألف نقطة
الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها علاج لتضخم البروستاتا