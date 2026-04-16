قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس المتهم بسب سيدة والتلويح لها بإشارات خادشة للحياء العام داخل سيارة أجرة "ميني باص"، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء أثناء استقلالهما سيارة "ميني باص" بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك عقب اعتراضها على قيامه بأعمال التسول.

ضبط المتهم بالتسول داخل ميكروباص في القاهرة

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة المطرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



