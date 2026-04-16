كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بمطاردة سيارة نقل جماعي بالقاهرة، بزعم قيام قائدها بالاصطدام بأحد المواطنين ووفاته.

بلاغ ربة منزل ومساعد مخرج يكشف تفاصيل واقعة تصادم 3 سيارات بالنزهة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من قائدي سيارتين ملاكي، أحدهما ربة منزل والآخر مساعد مخرج، بتضررهما من قائد سيارة نقل جماعي الظاهرة بمقطع الفيديو، لقيامه بالاصطدام بسيارتيهما وإحداث تلفيات بهما دون وقوع إصابات أو وفيات.

ضبط قائد سيارة نقل جماعي بعد هروبه من موقع الحادث بالنزهة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق لا يحمل تراخيص ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة.

اعتراف المتهم وسبب هروبه من موقع الحادث بالنزهة

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد، وعلل هروبه بخشيته من المساءلة القانونية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.