بعد إخلاء سبيلها.. ما الاتهامات الموجهة لـ لوبا الحلو في واقعة شبل السيرك؟

بعد إصابة طفلة.. الكشف على شبل الأسد في واقعة سيرك العجوزة

"غير شرس".. ماذا قالت لوبا الحلو في إصابة طفلة بسيرك العجوزة؟

تجري النيابة العامة بالجيزة، برئاسة المستشار حسام نصار، تحقيقات موسعة في واقعة تعرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لهجوم شبل أسد داخل أحد السيركات بمنطقة العجوزة، ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الوجه والرأس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الواقعة حدثت خارج أسوار عرض السرك، موضحة أن أحد العمال كان يحمل شبل صغير خارج الأسوار لالتقاط الصور التذكارية معه، وخلال التقاط الطفلة للصورة وقع الحادث.

وتستمع النيابة العامة إلى أقوال أسرة الطفلة ومسؤولي إدارة السيرك، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وكلفت النيابة بتشكيل لجنة لفحص الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل السيرك، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث، كما استمعت إلى أقوال أسرة الطفلة ومسؤولي إدارة السيرك، وكلفت بتشكيل لجنة لفحص الواقعة وتحديد أوجه القصور ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت التقصير.

التحقيق في هجوم شبل أسد على طفلة بالعجوزة

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، حيث تبين أن الواقعة حدثت أثناء وجود الطفلة في منطقة مخصصة لمرور الزوار، قبل أن يباغتها الأسد أثناء التقاط صور تذكارية، ما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي في الوجه 9 غرز.

وكانت مستشفى العجوزة العام قد استقبلت الطفلة وهي في حالة إغماء وتعاني من إصابات خطيرة، قبل أن تتلقى الإسعافات والعلاج اللازم، حيث استقرت حالتها الصحية لاحقًا.

ووفقًا للتقارير الطبية الأولية، استقرت حالة الطفلة بعد خضوعها للإسعافات والفحوصات والعلاجات اللازمة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها عقب تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين