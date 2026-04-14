تواصل نيابة شمال القاهرة تحقيقاتها مع المتهم بطعن سيدة وابنتها في الشارع بمنطقة عزبة النخل، بسبب رفضها زواجه من شقيقتها.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان السيدة، التي توفيت متأثرة بإصابتها بطعنة نافذة في الرقبة، بعد 28 يومًا من تعرضها للاعتداء خلال نهار رمضان على يد عاطل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تربص بالمجني عليها ونجلتها أثناء سيرهما بشارع الفريد، وسدد للأم طعنة نافذة في الرقبة، كما أصاب الابنة بجروح قطعية، مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة".

تحقيقات النيابة في طعن سيدة وابنتها على يد عاطل بعزبة النخل

وأضافت التحقيقات أن المتهم أعد السلاح مسبقًا وخطط للاعتداء، انتقامًا من المجني عليها لرفضها زواجه من شقيقتها.

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغًا من مستشفى اليوم الواحد، يفيد باستقبال سيدتين في حالة حرجة إثر تعرضهما للطعن على يد أحد الأشخاص.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

