تحقيقات النيابة في طعن سيدة وابنتها على يد عاطل بعزبة النخل

"أنتِ اللي بوّظتي الجوازة".. تحقيقات النيابة في طعن سيدة وابنتها بعزبة النخل

كتب : أحمد عادل

02:16 م 14/04/2026

طعن سيدة وابنتها على يد عاطل

تواصل نيابة شمال القاهرة تحقيقاتها مع المتهم بطعن سيدة وابنتها في الشارع بمنطقة عزبة النخل، بسبب رفضها زواجه من شقيقتها.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان السيدة، التي توفيت متأثرة بإصابتها بطعنة نافذة في الرقبة، بعد 28 يومًا من تعرضها للاعتداء خلال نهار رمضان على يد عاطل.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تربص بالمجني عليها ونجلتها أثناء سيرهما بشارع الفريد، وسدد للأم طعنة نافذة في الرقبة، كما أصاب الابنة بجروح قطعية، مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة".

وأضافت التحقيقات أن المتهم أعد السلاح مسبقًا وخطط للاعتداء، انتقامًا من المجني عليها لرفضها زواجه من شقيقتها.

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغًا من مستشفى اليوم الواحد، يفيد باستقبال سيدتين في حالة حرجة إثر تعرضهما للطعن على يد أحد الأشخاص.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

فيديو قد يعجبك



إعلامي يكشف مفاجأة.. حسام البدري مرشح لتدريب منتخب ليبيا
توجيه مهم من وزيرة الإسكان بشأن تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين" بأكتوبر
لدعم الأنشطة التجارية.. 50% تخفيضا في رسوم تراخيص المحال بالإسكندرية
البنك الدولي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي
"صافي القياس".. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
رغم صعوده عالميا.. سعر الدولار يهبط في التعاملات الأولى للبنوك بعد الإجازة.. لماذا؟
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"