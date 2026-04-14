واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الميدانية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، بشأن مواعيد غلق المحال والمراكز التجارية والمنشآت، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 864 مخالفة ضد محال ومنشآت تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة، وذلك عقب المرور الميداني على مختلف الأحياء والمناطق التجارية.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار المتابعة وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، لضمان الالتزام بالقرارات المنظمة وتحقيق الانضباط العام.

الداخلية تضبط 385 متهماً في قضايا مخدرات كبرى خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة استهدفت تطهير بؤر الجريمة وإعادة الانضباط للشارع، خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط 348 قضية جلب وتجارة مواد مخدرة، وإلقاء القبض على 385 متهماً.

وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت نحو 611 كيلو جراماً من الحشيش، و517 كيلو جراماً من مخدر الهيدرو، إلى جانب كميات من المواد التخليقية مثل الآيس والشابو والاستروكس والبودر، إضافة إلى أقراص مخدرة.

وفي مجال الأسلحة، تم ضبط 97 قطعة سلاح ناري متنوعة بحوزة 93 متهماً، إلى جانب 224 سلاحاً أبيض، كما تم ضبط 20 متهماً في قضايا بلطجة وفرض سيطرة.

كما أسفرت الجهود عن تنفيذ 63378 حكماً قضائياً متنوعاً، وضبط 25 ألف مخالفة مرورية، وفحص عدد من قائدي المركبات على الطرق السريعة، ما أسفر عن ضبط 10 حالات قيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون وتعزيز الانضباط في الشارع المصري.

