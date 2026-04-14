واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكبرة التي جابت مختلف محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تكثيف الرقابة المرورية، وتحقيق الانضباط على الطرق، وضمان سلامة المواطنين والحد من الحوادث.

ضبط أكثر من 108 ألف مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت الجهود الميدانية عن ضبط 108885 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تجاوز السرعات المقررة، والقيادة بدون رخصة، والسير عكس الاتجاه، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم ارتداء حزام الأمان، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة والمركبات المسببة للتلوث.

وشهدت الحملات انتشاراً مكثفاً لرجال المرور في الميادين والمحاور الرئيسية، خاصة في أوقات الذروة، مع استخدام أحدث الوسائل التقنية مثل الرادارات وكاميرات المراقبة لرصد المخالفات لحظياً، بما ساهم في تحقيق سيولة مرورية نسبية بعدد من الطرق.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار تلك الحملات بشكل دوري ومفاجئ، لضبط الحالة المرورية والتصدي للمخالفات التي تهدد السلامة العامة، مشددة على ضرورة التزام قائدي المركبات بقواعد وآداب المرور.

تفاصيل سقوط متهم بالنصب على عملاء بالبنوك عبر الهاتف

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف نشاط إجرامي خطير يديره أحد العناصر الجنائية بمحافظة المنيا، تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسرقة أرصدتهم البنكية، من خلال أساليب احتيالية تعتمد على الخداع النفسي.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة وله معلومات جنائية، انتحل صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك، وتواصل مع الضحايا هاتفيًا مدعيًا تحديث بياناتهم البنكية أو منحهم قروضًا ومساعدات مالية وهمية، ليحصل على بياناتهم السرية ويستولي على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول تبين احتواؤه على أدلة رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكاب 7 وقائع سابقة بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة جرائم النصب الإلكتروني، مع التحذير من الإفصاح عن البيانات البنكية لأي شخص عبر الهاتف، باعتبار أن البنوك لا تطلب تلك المعلومات بطرق غير رسمية.



