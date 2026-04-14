تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء بالبيع بأكثر من السعر المقرر أو بعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات تموينية على المخابز

وشنّ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة، لضبط المخالفات التموينية.

ضبط 9 أطنان دقيق مدعم

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز، حيث تم التحفظ على أكثر من 9 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، قبل استخدامه بالمخالفة للقانون.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات لضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.