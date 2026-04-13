قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة ربة منزل لاتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بدائرة قسم شرطة السلام ثان، إلى جلسة 20 أبريل الجاري.

تفاصيل محاكمة ربة منزل بتهمة ترويج المخدرات

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، معلومات تفيد بقيام ربة منزل بترويج المواد المخدرة على عملائها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمة وضبطها، وعثر بحوزتها على كمية من مخدر الحشيش والبودر، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

بمواجهتها أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

