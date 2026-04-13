واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار فرض الانضباط المروري وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت الجهود عن سحب 882 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس الماضي 2021، وتفعيل اللوائح المرورية على المخالفين.

سحب رخص وضبط مخالفات خوذة ورفع مركبات متروكة

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، باعتباره خطوة أساسية ضمن منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، مع إتاحة الخدمة عبر بوابة مرور مصر، بما يتيح سداد الرسوم إلكترونيًا وتركيب الملصق للمركبات ذات التراخيص السارية.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 840 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، في إطار التأكيد على الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

مخالفات بالجملة وسحب رخص ورفع سيارات متهالكة

كما واصلت إدارات المرور بالقاهرة والجيزة حملاتها المكثفة، حيث تم رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن جهود إزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط المروري، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق والجهات المعنية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون، والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم على الطرق.





