في ضربة أمنية جديدة ضد مافيا الغش التجاري، كشفت أجهزة الأمن بالجيزة بالتنسيق مع شرطة التموين عن مخطط محكم لتخزين كميات ضخمة من المواد البترولية بعيدًا عن أعين الرقابة، تمهيدًا لطرحها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، قبل أن تُجهض العملية في اللحظات الحاسمة.

تفاصيل ضبط أطنان من مواد بترولية في الصف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري والتلاعب في السلع الاستراتيجية، حيث تمكنت من ضبط المديرين المسؤولين عن محطتين للوقود بمركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وخلال المداهمة، عثرت القوات على كميات ضخمة من المواد البترولية المخزنة بشكل غير قانوني، حيث تم ضبط نحو 45 طنًا من مادة المازوت، كانت مخبأة داخل تنكات سرية خلف المحطتين، في محاولة لإخفائها عن التفتيش.

كميات ضخمة من المواد البترولية بمحطة الصف



لم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، إذ تم ضبط 38,500 لتر من المواد البترولية المتنوعة، شملت السولار والبنزين، تم تجميعها بطرق غير مشروعة، وحجبها عن التداول الرسمي.

وكشفت التحريات أن هذه الكميات كانت مخصصة لإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي، بما يحقق أرباحًا غير مشروعة على حساب المواطنين، خاصة في ظل الطلب المرتفع على الوقود.

مخطط للربح غير المشروع في الصف

أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما في إدارة محطتي الوقود، وقاما بتجميع هذه الكميات تدريجيًا، مع إخفائها في أماكن غير ظاهرة، تمهيدًا لطرحها في توقيتات معينة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة.

وتُعد هذه الممارسات من أخطر صور الغش التجاري، نظرًا لتأثيرها المباشر على توافر السلع الحيوية، وخلق أزمات مصطنعة في الأسواق.

تأتي هذه الضبطية في إطار الحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة المعنية لضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة، خاصة المواد البترولية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

تحركات أمنية حاسمة في الصف

وأكدت الجهات المختصة استمرار تلك الحملات بشكل دوري، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، مع إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون.

