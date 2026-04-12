قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي ترأس وفد بلاده المفاوض في إسلام آباد، إن طهران قدمت ما وصفها بـ"مبادرات جيدة للغاية" لإظهار حسن النية، الأمر الذي أسهم في تحقيق تقدم في المحادثات.

وأضاف قاليباف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية لدى عودته من إسلام آباد، أن التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تؤثر في موقف الشعب الإيراني، على حد تعبيره.

ووجّه قاليباف رسالة مباشرة إلى ترامب قائلاً: "إذا أردت القتال سنقاتل، وإذا تقدمت بالمنطق سنتعامل بالمنطق".

مطالب أمريكا من إيران

وفي سياق متصل، كشف موقع أكسيوس الأمريكي، نقلاً عن مسؤول في أمريكي، عن ما وصفه بـ"الخطوط الحمراء" التي تتمسك بها واشنطن في المحادثات الجارية مع إيران بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، كما شملت هذه المطالب الأمريكية وقف جميع عمليات تخصيب اليورانيوم، وتفكيك منشآت التخصيب النووي الرئيسية، إضافة إلى استعادة اليورانيوم عالي التخصيب.

كما تتضمن الشروط الأمريكية قبول إطار أوسع للسلام والأمن وخفض التصعيد في المنطقة، يشمل الحلفاء الإقليميين، إلى جانب وقف تمويل الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران مثل حركة حماس وحزب الله والحوثيين، كما طالبت واشنطن أيضاً بـفتح مضيق هرمز بشكل كامل دون فرض أي رسوم مرور.

إيران ترفض مطالب واشنطن

كرد على تلك المطالب، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن إيران رفضت مطالب تتعلق بـوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآت التخصيب الرئيسية، وأضاف المسؤول أن طهران رفضت أيضاً مقترحات أمريكية تتعلق بـوقف تمويل حركات حماس وحزب الله والحوثيين، إضافة إلى فتح مضيق هرمز بشكل كامل.