انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، اليوم الأحد، جثمان طفلة لقيت مصرعها غرقًا داخل ترعة “فرع 36” بمنطقة العامرية غرب المحافظة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان طفلة غارقة بمياه الترعة بمنطقة العامرية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

فرض كردون وانتشال الجثمان

فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان الطفلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بموقع الحادث.

تحديد هوية الطفلة ونقل الجثمان

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثمان لطفلة تُدعى “دنيا. ن. غ”، تبلغ من العمر 5 سنوات، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.

تحقيقات النيابة العامة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.