قرار قضائي في دعوى ضد صناع مسلسل "على قد الحب" لنيلي كريم

كتب : أحمد عادل

03:07 م 12/04/2026 تعديل في 03:09 م

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى القضائية المقامة ضد مؤلف ومنتجة مسلسل "على قد الحب" للفنانة نيللي كريم، إلى لجنة الخبراء، وذلك لبحث أوجه النزاع الفني والقانوني في القضية.

وجاء تحريك الدعوى عقب عرض المسلسل خلال موسم رمضان الماضي، حيث كانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات القضية.

وتضمنت الدعوى اتهامات لصناع العمل باقتباس محتوى المسلسل دون وجه حق، إذ أكدت مقدمة الدعوى أنها قامت بتوثيق القصة الخاصة بها قبل أكثر من ثلاث سنوات، واستندت إلى ذلك في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مؤلف العمل والشركة المنتجة.

ومن المقرر أن تتولى لجنة الخبراء فحص عناصر القضية، وبيان مدى وجود تشابه أو اقتباس بين العملين، تمهيدًا لعرض تقريرها على المحكمة للفصل في النزاع.

