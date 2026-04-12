واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لإحكام السيطرة المرورية وتحقيق الانضباط بالطرق، وضبط المخالفات للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن سحب 916 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس الماضي، وتفعيل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، في إطار تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

سحب رخص وضبط مخالفات ورفع سيارات بالشوارع

وفي السياق ذاته، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1064 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، حيث تواصل وزارة الداخلية توجيه التحذيرات لقائدي الدراجات بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، حفاظًا على الأرواح، وتجنبًا للمساءلة القانونية.

كما شددت الوزارة على أهمية التزام قائدي السيارات بالسير في الحارات المرورية المخصصة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.

إجراءات صارمة لفرض الانضباط المروري

وعلى صعيد متصل، كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة انتشارها بالشوارع والميادين، وتمكنت من رفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، فيما واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها لرصد المخالفات ورفع المركبات المهملة، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرافق والجهات المعنية.

ضبط مخالفين ورفع سيارات متروكة

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، مع إتاحة الخدمات الإلكترونية لسداد الرسوم وطلب التركيب عبر بوابة مرور مصر، تيسيرًا على المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز السلامة العامة، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من المخالفات والحوادث بكافة الطرق.

