وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية متتالية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والسلع التموينية، وذلك في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.

قضايا عملة وسلع تموينية في قبضة الأمن

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية بلغت نحو 3 ملايين جنيه، وذلك في إطار مواجهة المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج السوق المصرفي.

وفي سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم التموينية المكثفة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا داخل المخابز السياحية والحرة والمدعمة، ضُبط خلالها نحو 7 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

ضربات أمنية للأسواق والنقد الأجنبي

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الوقائع كافة، في إطار استمرار الحملات الأمنية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار العملات والخبز المدعم والحر، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وتواصل الوزارة تكثيف جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتلاعب بالسلع التموينية، بما يضمن حماية المستهلك ودعم استقرار الأسواق.

