اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعة من المستوطنين وبحراسة مشددة من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



طقوس تلمودية واستفزاز للمصلين



بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شهد الاقتحام قيام المجموعات الاستيطانية بأداء صلوات تلمودية داخل باحات المسجد، في خطوة "استفزازية" تهدف إلى فرض واقع ديني جديد وتكريس مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.



تصعيد الانتهاكات بالقدس



من جانبه، أكد بيان لمحافظة القدس، أن هذا الاقتحام يأتي ضمن سلسلة تصاعدت فيها "الانتهاكات الإسرائيلية" بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة.



وأشار البيان، إلى أن سلطات الاحتلال تواصل فرض "قيود صارمة" على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، في وقت تسمح فيه للمستوطنين والمسؤولين المتطرفين بالتجول بحرية داخل ساحاته.



ويُمثّل اقتحام "بن غفير" للأقصى في هذا التوقيت الحرج صبا للزيت على النار، حيث يعكس إصرار اليمين المتطرف على تغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة