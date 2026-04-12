الداخلية: ضبط 306 قضايا مخدرات و66 سلاحًا ناريًا في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:31 ص 12/04/2026 تعديل في 11:58 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

حصاد حملات الداخلية خلال 24 ساعة يكشف أرقامًا ضخمة

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 306 قضايا مخدرات، بإجمالي 360 متهمًا، عُثر بحوزتهم على كميات متنوعة من المواد المخدرة، شملت الحشيش والهيدرو والبانجو والهيروين والآيس والشابو، إلى جانب أقراص مخدرة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 66 قطعة سلاح ناري بحوزة 62 متهمًا، من بينها بندقية آلية وبنادق خرطوش ومسدسات، فضلًا عن ضبط 200 قطعة سلاح أبيض، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

ضبط مئات القضايا وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 60 ألفًا و981 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت أحكام جنايات وحبس وغرامات ومخالفات، بالإضافة إلى ضبط 13 متهمًا هاربًا و17 عنصرًا إجراميًا من القائمين بأعمال البلطجة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 330 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 25 ألفًا و527 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 61 سائقًا على الطرق السريعة، حيث تبين تعاطي 11 منهم للمواد المخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانضباط العام وردع المخالفين.

اقرأ أيضا:

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية حملات أمنية أسلحة نارية تنفيذ أحكام مخالفات مرورية

استفزاز جديد في الأقصى.. "بن غفير" يقود اقتحامًا للمسجد المبارك
ما مدة صلاحية البيض المسلوق وكيفية تخزينه بشكل آمن؟
لماذا فشل أرفع لقاء أمريكي إيراني منذ عقود؟
"عاد لمكانه الطبيعي".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟
وزير الصحة يبحث تجهيز 50% من المستشفيات بنظام "كبسولة العمليات"
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية
ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع