إعلان

محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" فرحتهم بعيد القيامة المجيد

كتب : عمار عبدالواحد

12:17 م 12/04/2026

محافظ سوهاج في جمعية ''بيت الرحمة''

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية فرحتهم بعيد القيامة المجيد، في أجواء مليئة بالبهجة والسرور، وقام المحافظ بتوزيع الهدايا العينية والمبالغ المالية كعيدية، بالإضافة إلى كسوة العيد، لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال.

حضور القيادات

رافق المحافظ خلال الزيارة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، من بينهم اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وكمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، وقيادات التضامن الاجتماعي، فضلاً عن ممثلي الجهات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بمشاركة الأطفال احتفالاتهم، مؤكدًا أن هذه المناسبات تعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، وتشدد على أهمية ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والعمل المشترك.

تهنئة بعيد القيامة

وفي ختام الزيارة، قدم المحافظ التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير والسلام، وأن تدوم أجواء المحبة والاستقرار في ربوع الوطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

ترامب يعلن حصارًا بحريًا لمضيق هرمز ويتوعد إيران بإجراءات عسكرية
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

