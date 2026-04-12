إعلان

المرور يضرب بقوة.. 115 ألف مخالفة خلال يوم واحد

كتب : علاء عمران

12:05 م 12/04/2026 تعديل في 12:46 م

مخالفة مرورية - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

حملات الداخلية تكشف حصادًا ضخمًا من المخالفات والتهريب

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 115192 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص. كما جرى فحص 1234 سائقًا، وتبين إيجابية 42 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، كثفت الأجهزة المرورية حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 607 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، وعوامل الأمن والمتانة، إلى جانب فحص 153 سائقًا، تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

مخالفات مرورية ضخمة وضبط تهريب بالمنافذ

كما تمكنت الحملات من ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 18 حكمًا قضائيًا، مع التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها القوانين.

وفي سياق متصل، واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ضبط آلاف المخالفات وتنفيذ أحكام قضائية

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين لتهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، إلى جانب ضبط 63 قضية في مجال الأمن العام، فضلًا عن تحرير 2716 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 241 حكمًا قضائيًا.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانضباط المروري وإحكام السيطرة على المنافذ ومواجهة كافة صور الجريمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مخالفات مرورية أمن المنافذ

حوادث وقضايا

علاقات

أخبار السيارات

شئون عربية و دولية

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

