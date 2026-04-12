بعد شكاوى المواطنين.. كشف ملابسات حواجز أمام المحال بالغربية

كتب : علاء عمران

10:46 ص 12/04/2026 تعديل في 10:51 ص

كشف ملابسات حواجز أمام المحال بالغربية

كشفت الجهات المعنية ملابسات ما جرى تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر صاحب الحساب من قيام عدد من مالكي المحال التجارية بمحافظة الغربية بوضع حواجز حديدية أمام محالهم، بما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

الحقيقة الكاملة لوضع حواجز أمام المحال

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها،، اليوم الأحد، إنه بالفحص، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تبين أنه جرى استخراج تصاريح مؤقتة لوضع تلك الحواجز بالمنطقة المشار إليها، وذلك في إطار تنظيم حركة المرور والحد من ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات.

إجراء تنظيمي لمواجهة الانتظار العشوائي

وأكدت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تنظيمية تستهدف تحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على النظام العام، ومنع التكدسات، بما يضمن انسياب الحركة بالشوارع.

العقارب السامة تلدغ مواطنَين في الوادي الجديد
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد

إلهام شاهين تستنكر هذا السؤال وتتحدث عن مشاركتها في مسلسل قلب شمس
بعد تدهور حالته.. أصدقاء سامي عبدالحليم يطالبون بتقديم الدعم الطبي له
أفضل مشروبات ليلية تساعد على النوم العميق والاسترخاء

