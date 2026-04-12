كشفت الجهات المعنية ملابسات ما جرى تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر صاحب الحساب من قيام عدد من مالكي المحال التجارية بمحافظة الغربية بوضع حواجز حديدية أمام محالهم، بما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

الحقيقة الكاملة لوضع حواجز أمام المحال

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها،، اليوم الأحد، إنه بالفحص، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تبين أنه جرى استخراج تصاريح مؤقتة لوضع تلك الحواجز بالمنطقة المشار إليها، وذلك في إطار تنظيم حركة المرور والحد من ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات.

إجراء تنظيمي لمواجهة الانتظار العشوائي

وأكدت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تنظيمية تستهدف تحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على النظام العام، ومنع التكدسات، بما يضمن انسياب الحركة بالشوارع.

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟