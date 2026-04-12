9 متهمين أمام الجنايات.. نظر محاكمة "خلية المطرية" اليوم

كتب : صابر المحلاوي

01:00 ص 12/04/2026

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية".

تفاصيل قضية المطرية

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2013 وحتى أكتوبر 2022، بهدف تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والاعتداء على المواطنين.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى الثامن تهمة الانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما نُسب للمتهم التاسع الاشتراك في نشاطها، كما أسندت للمتهمين جميعًا تهمة تمويل الإرهاب.

وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية وأمنية، وحازوا أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، إلى جانب إعداد عبوات مفرقعة لاستخدامها في تنفيذ عمليات عدائية.

كما تبين أن المتهمين الثالث والرابع والثامن شرعوا في قتل أفراد وضباط قسم المطرية، بعدما زرعوا عبوة ناسفة بمحيط مرور سيارة شرطة، إلا أن مخططهم فشل لعدم انفجارها، لتباشر المحكمة نظر القضية خلال جلسات متتالية.

