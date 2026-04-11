كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بالتعدي على أحد الأشخاص بالضرب بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

زيادة الأجرة تشعل مشاجرة.. سائق يعتدي على راكب بسيدي جابر

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 مارس الماضي، تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، أفاد فيه بتعرضه للسب والضرب من قبل سائق ميكروباص، بسبب خلاف على قيمة الأجرة بعد طلب السائق زيادة ورفض الطالب ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الميكروباص، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، نتيجة الخلاف مع المجني عليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.