كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية ببيع المواد المخدرة لأحد الأشخاص بمحافظة الإسماعيلية.

فيديو يفضح عصابة حشيش وهيدرو.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح ومخدرات

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مستقلي الدراجة النارية، وتبين أنهما عنصران جنائيان مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما كميات من مخدري الحشيش والهيدرو، وفرد خرطوش، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما، اعترفا بالإتجار في المواد المخدرة على النحو الوارد بالفيديو.

كما تم ضبط الشخص الظاهر برفقتهما، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد التعاطي.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.