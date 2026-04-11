مشادة مرور تتحول لدهس.. ضبط قائد سيارة صدم سيدة بالإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

09:46 م 11/04/2026

فيديو دهس سيدة بسيارة ملاكي وثّقه كاميرات الطريق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بدراجتها النارية عمدًا بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن إصابتها.

إصابة مُعلمة بعد اصطدام متعمد بدراجة نارية في خلاف على أولوية المرور

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من معلمة مقيمة بدائرة القسم، بأنها أثناء قيادتها دراجة نارية بدائرة القسم، نشب خلاف بينها وبين قائد سيارة ملاكي حول أولوية المرور.

وأوضحت التحريات أن قائد السيارة قام بالاصطدام بها عمدًا، ما أدى إلى سقوطها أرضًا وإصابتها بجروح متفرقة، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه بالمعاش وله معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دهس سيدة حادث مروري دراجة نارية ضبط متهم

