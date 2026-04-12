إسرائيل توجه توبيخا لدبلوماسي إسباني بسبب تفجير دمية نتنياهو

كتب : وكالات

12:34 ص 12/04/2026

دمية نتنياهو

أفادت وكالة رويترز بأن إسرائيل وجهت مساء السبت، توبيخا لأعلى مسؤول دبلوماسي إسباني في تل أبيب، على خلفية تفجير دمية عملاقة تمثل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إحدى المدن الإسبانية قبل أيام.

ونقلت الوكالة عن رئيسة بلدية إل بورجو الإسبانية، ماريا دولوريس، أن الدمية التي بلغ ارتفاعها سبعة أمتار كانت محشوة بنحو 14 كيلوجرامًا من البارود، وذلك ضمن احتفال تقليدي يعود تاريخه إلى عقود.

ومن جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الواقعة أنها تحض على الكراهية المعادية للسامية المروعة.

وعبر منشور للخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس"، قالت إن الحادثة هو نتيجة مباشرة لما اعتبرته تحريضا منهجيا من حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث.

